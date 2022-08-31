Экс-президент Молдавии рассказал о стремлении Горбачева преобразовать СССР

Экс-президент Молдавии Лучинский рассказал о стремлении Горбачева преобразовать СССР

Экс-президент Молдавии Петр Лучинский рассказал о стремлении первого президента СССР Михаила Горбачева преобразовать Советский Союз в современное и мощное государство. Его цитирует ТАСС.

«Я знаком с Михаилом Сергеевичем еще с тех времен, когда он руководил партийной организацией Ставрополья, с тех пор нас связывали дружеские отношения. Хочу выразить глубокие соболезнования его родным и близким», — сказал Лучинский.

По его словам, Горбачев оставил глубокий след, изменив историю ХХ века. Намерения у президента, отмечает Лучинский, были совершенно искренними, а все, что он делал, было продиктовано стремлением преобразовать СССР.

«Но, начиная перестройку, он не предполагал, что ситуация в стране настолько сложна. Сказались и определенные его иллюзии. Как воспользовались его наследием последователи — это уже их ответственность. Царство ему небесное», — заключил экс-президент Молдавии.

Лучинский с 1990-го по 1991 год был членом Политбюро ЦК КПСС. С 1997-го по 2001 год он занимал пост президента Молдавии.

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев скончался в Москве 30 августа на 92-м году жизни. Смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни.