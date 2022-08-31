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Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые с 30 июля

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В ходе торгов в среду, 31 августа, рублевый индекс Мосбиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, превысил 2400 пунктов. Это произошло впервые с 30 июля, свидетельствуют данные торгов.

Вскоре после открытия сессии индекс вырос на 4,5 процента — до 2409,36 пункта, а индекс РТС прибавил 4,3 процента и поднялся до 1264,69 пункта. Однако спустя несколько часов рынок сбавил темпы роста и к 13:30 по московскому времени индекс Мосбиржи составил 2378,17 пункта (+3,1 процента), индекс РТС — 1243,28 пункта (+2,6 процента).

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Ралли обусловлено резким ростом акций Газпрома, которые на открытии торгов взлетели на треть. Акции компании начали дорожать 30 августа, после того как «Газпром» подтвердил грядущую остановку газопровода — в верхней точке рост достигал 7 процентов. Тогда стоимость бумаг превысила 200 рублей впервые с начала июля. Утром 31 августа они стоили уже 267 рублей.

На рост стоимости ценных бумаг повлияло также решение руководства газового монополиста рекомендовать акционерам принять решение о выплате за полугодие дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию (общий объем выплат составит 1,208 триллиона рублей). Глава компании Алексей Миллер рассказал об успехах работы компании за первую половину 2022 года и сообщил, что держателям акций будут выплачены рекордные дивиденды.

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Платон Щукин
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