Стало известно об ударах из «Града» по украинским позициям в Великой Новоселовке

«Русская весна» сообщила об ударах из «Града» по позициям ВСУ в Великой Новоселовке

Российские военнослужащие нанесли удары из реактивной системы залпового огня «Град» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселовке Донецкой народной республики. Об этом стало известно «Русской весне».

Сообщается, что в результате точных попаданий были уничтожены командно-наблюдательный и опорный пункты, а также место временной дислокации украинских войск.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины понесли масштабные потери при попытке наступления на николаево-криворожском и других направлениях. Там уточнили, что украинские войска начали наступление по личному приказу президента Владимира Зеленского.

