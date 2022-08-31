Пассажиры отправили пилоту непристойные фото по AirDrop и едва не сорвали рейс

Пилот Southwest едва не сорвал рейс из-за отправленных ему по AirDrop откровенных фото

Пилот едва не развернул самолет после того, как получил несколько непристойных фотографий от пассажиров через технологию передачи данных AirDrop. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Southwest Airlines в Кабо-Сан-Лукас (Мексика). По данным издания, во время полета командир воздушного судна включил громкую связь и пригрозил вернуться в аэропорт вылета, если ему не прекратят отправлять откровенные снимки.

«Я собираюсь развернуть этот самолет и сорвать вам отпуск. Мне придется подключить службу безопасности», — сказал он. Позже представители перевозчика сделали официальное заявление. По их словам, безопасность и благополучие клиентов являются наивысшим приоритетом Southwest Airlines. Поэтому члены экипажа делают все, чтобы предотвратить потенциальные проблемы на борту.

Ранее в июне пассажир самолета анонимно разослал пассажирам порно со своим участием. Это случилось на борту американской авиакомпании Southwest, следующем по маршруту из Детройта в Денвер. В результате мужчину сняли с рейса.