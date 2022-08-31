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Для OBI придумают новое название

«Известия»: в сентябре для сети OBI в России начнут разрабатывать новое название

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сеть гипермаркетов товаров для дома OBI в России осенью 2022 года начнет разрабатывать новое название. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на близкий к компании источник.

Разработчики начнут придумывать новое название в сентябре. Однако источник уточнил, что в компании не поставили четкие сроки для решения данного вопроса, там не будут ограничивать себя по времени.

Торговая сеть не будет корректировать концепцию, но планирует сменить некоторых поставщиков товаров. Источник отметил, что владельцы хотят создать магазин «с русской душой».

Ранее стало известно, что сеть OBI в России была продана за 600 рублей. Новым владельцем бизнеса стал Йозеф Лиокумович. Он давно хотел приобрести компанию, в 2019 году даже вел переговоры о ее покупке. Теперь он планирует сделать ее «более технологической и более клиентоориентированной».

Нина Ташевская
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