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Назван способ получить повышенную пенсию

Доцент Лебединская заявила о праве получать повышенную пенсию при ее отложенном оформлении

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что россияне имеют право отложить оформление пенсии на время от года до десяти лет. Она раскрыла преимущества такой выплаты в беседе с агентством «Прайм».

Лебединская назвала способ получить повышенную пенсию и заявила, что если отложить ее оформление, то стаж и количество пенсионных коэффициентов увеличатся. «Чем больше отчисления работодателя от официальной зарплаты, тем выше будет пенсия», — отметила она.

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Эксперт добавила, если оформить пенсию через 12 месяце со дня возникновения такого права, то поправочный коэффициент составит 1.056 для фиксированной выплаты и 1,07 — для страховой выплаты. Через пять лет эти показатели достигнут 1,36 и 1,45, соответственно. За десять лет коэффициент для фиксированной выплаты возрастет до 2,11, а для страховой — до 2,32. Уже вышедшие на пенсию россияне смогут получить повышенный коэффициент в том случае, если они будут трудоустроены на период от одного года.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам. Инициативу разрабатывали депутаты из партии ЛДПР, рассказал парламентарий Ярослав Нилов.

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Марина Совина
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