В Кремле высказались о возможных визовых ограничениях для россиян
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможные визовые ограничения для россиян со стороны Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, Песков заявил, что иностранцы также могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию. «Ничего в этом хорошего нет. То есть это будет еще одна спираль этого безрассудного русофобства», — высказался он.
Песков также отметил, что Кремль внимательно отслеживает ситуацию с потенциальным запретом на выдачу виз гражданам России. «Подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдет, потребует нашей контрреакции», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в среду, 31 августа, главы МИД ЕС обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз россиянам. В частности, будет рассматриваться создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз.