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Уморившей сына голодом матери-веганке вынесли судебный приговор

Уморившую сына голодом веганку Шейлу О'Лири из США приговорили к пожизненному сроку

Фото: Atharva Whaval / Unsplash

Мать-веганку из штата Флорида, США, уморившую голодом полуторогодовалого сына, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает New York Post.

38-летней Шейле О'Лири из города Кейп-Корал вынесли судебный приговор в понедельник, 29 августа. Она также приговорена к двум 30-летним срокам за жестокое обращение с детьми при отягчающих обстоятельствах и неумышленное убийство ребенка.

Сын американки Эзра О'Лири умер в сентябре 2019 года. На момент смерти он весил около восьми килограммов, что на три килограмма меньше нормы и соответствует весу семимесячного ребенка. Женщина призналась, что кормила Эзру только сырыми овощами, фруктами и грудным молоком. Вскрытие показало, что мальчик скончался от осложнений, вызванных недоеданием. 29 июня суд признал Шейлу О'Лири виновной.

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Супруг преступницы Райан О'Лири ожидает решения суда по тем же обвинениям. Кроме того, в августе против него завели дело о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста.

Адвокат женщины уже заявил, что будет обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что в США задержали женщину, которая убила собственную новорожденную дочь в 1993 году. Выйти на ее след удалось благодаря ДНК-тестированию.

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Никита Савин
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