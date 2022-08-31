Уморившей сына голодом матери-веганке вынесли судебный приговор

Уморившую сына голодом веганку Шейлу О'Лири из США приговорили к пожизненному сроку

Мать-веганку из штата Флорида, США, уморившую голодом полуторогодовалого сына, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает New York Post.

38-летней Шейле О'Лири из города Кейп-Корал вынесли судебный приговор в понедельник, 29 августа. Она также приговорена к двум 30-летним срокам за жестокое обращение с детьми при отягчающих обстоятельствах и неумышленное убийство ребенка.

Сын американки Эзра О'Лири умер в сентябре 2019 года. На момент смерти он весил около восьми килограммов, что на три килограмма меньше нормы и соответствует весу семимесячного ребенка. Женщина призналась, что кормила Эзру только сырыми овощами, фруктами и грудным молоком. Вскрытие показало, что мальчик скончался от осложнений, вызванных недоеданием. 29 июня суд признал Шейлу О'Лири виновной.

Супруг преступницы Райан О'Лири ожидает решения суда по тем же обвинениям. Кроме того, в августе против него завели дело о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста.

Адвокат женщины уже заявил, что будет обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что в США задержали женщину, которая убила собственную новорожденную дочь в 1993 году. Выйти на ее след удалось благодаря ДНК-тестированию.