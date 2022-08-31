Путин обсудит с правительством социальную газификацию

Путин 31 августа обсудит с членами правительства социальную газификацию в России

Президент России Владимир Путин на совещании в среду обсудит с правительством социальную газификацию, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

С докладом выступит вице-премьер Александр Новак. «31 августа Владимир Путин проведет совещание с членами правительства», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, на встрече будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Ранее стало известно, что в 2022 году завершится программа социальной газификации населенных пунктов Подмосковья.

Программа запущена по поручению президента России. В населенных пунктах, которые вошли в нее, газ подводят к участкам бесплатно и в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо оплатить только проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.