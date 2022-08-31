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Путин и Лукашенко договорились встретиться на полях ШОС

Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко договорились о встрече на полях ШОС

Фото: globallookpress.com

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Предстоящий саммит главы государств обсудили в ходе телефонного разговора, отмечают в агентстве. Путин и Лукашенко обсудили не только предстоящую встречу, но и график дальнейших контактов, а также белорусско-российские отношения, ситуацию в регионе и мире.

Саммит глав государств-членов ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на Украине.

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Алевтина Запольская
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