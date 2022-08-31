Путин высказался о ситуации с лесными пожарами в регионах России

Путин заявил, что ситуация с лесными пожарами в регионах меняется в позитивном ключе

Ситуация с лесными пожарами в регионах России в целом меняется в позитивном ключе, заявил президент страны Владимир Путин. Его высказывание приводит ТАСС.

Путин на совещании с правительством в среду, 31 августа, заслушал доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко, который выезжал в Рязанскую область, где бушуют пожары.

«Там ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе. Но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания», — пояснил президент.

В свою очередь врио губернатора Рязанской области Павел Малков на совещании с Путиным сообщил, что лесные пожары сейчас не угрожают населенным пунктам.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в 2022 году природных пожаров в России стало значительно меньше.

Он отметил, что в России повышается эффективность борьбы с лесными пожарами, для этого принимаются необходимые меры.

24 августа Путин также проводил совещание по ситуации с лесными пожарами с кабмином. Тогда он подчеркнул, что особое беспокойство вызывают пожары в Рязанской области, и призвал как можно скорее ликвидировать очаги распространения огня.