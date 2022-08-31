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Известная блогерша украла у подписчиков несколько миллиардов рублей

Блогершу Сучату Конгсупачак объявили в розыск за кражу трех миллиардов рублей

Кадр: Trader Nutty / YouTube

Известная YouTube-блогерша из Таиланда Сучата Конгсупачак (Suchata Kongsupachak) была объявлена в розыск за мошенничество Об этом сообщает издание The Nation Thailand.

Полиция получила жалобы от более чем шести тысяч человек, которых Конгсупачак призвала инвестировать в валютный рынок. Сумма ущерба составила более двух миллиардов бат (около 3,3 миллиарда рублей).

«Сучата часто размещала фотографии в социальных сетях, на которых демонстрировала свои богатства, люксовые автомобили, часы, сумки и имущество. Она утверждала, что источник ее дохода — торговля на спекулятивном валютном рынке через брокера под названием "IQ-опцион"», — сообщили в отделе полиции по расследованию киберпреступлений.

По данным полиции, Конгсупачак привлекала своих подписчиков в соцсетях к спекулятивной схеме и гарантировала, что они заработают денег, однако в действительность жертвы мошенницы лишались своих накоплений. В ходе расследования также выяснилось, что девушка также связана с другим мошенническим делом, в рамках которого супружескую пару обвинили в обмане клиентов на более чем 800 миллионов бат (1,3 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что блогерша из Харькова, 23-летняя Катерина Якименко, известная как Тигра, хотела обмануть мужчину и получить от него крупную сумму денег. Девушка решила разыграть собственное похищение, но в итоге попала в тюрьму.

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Олег Давыдов
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