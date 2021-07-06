Блогерша разыграла свое похищение и попала в тюрьму

Instagram-блогерша из Харькова, 23-летняя Катерина Якименко, известная как Тигра, хотела обмануть мужчину и получить от него крупную сумму денег. Девушка решила разыграть собственное похищение, но в итоге попала в тюрьму. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Якименко на протяжении нескольких лет встречалась с богатым мужчиной из Москвы, который ее полностью обеспечивал. Позже девушка влюбилась в другого человека. Именно с новым возлюбленным она решила организовать собственное похищение для получения еще большей суммы денег от обеспеченного партнера.

По данным следствия, в один из отделов полиции в Харькове поступило заявление о похищении блогерши. Преступники требовали выкуп за девушку — пять биткоинов (12,6 миллиона рублей по текущему курсу).

Полиция отследила машину, на которой она была похищена. Транспортное средство нашли в Киеве. Также правоохранители узнали, что деньги с банковской карты девушки списывались в кафе и ресторанах.

Преступники не обналичили деньги с карты московского ухажера девушки, а оплачивали ими покупки, из-за чего полиции удалось быстро их найти. Любовников задержали. На данный момент они находятся в СИЗО.

Ранее Ленинский районный суд Костромы вынес приговор в отношении блогера Артема Маслова по уголовному делу о необоснованном обогащении. Он представился в сети миллионером и предложил жительнице Калининграда поучаствовать в инвестиционном проекте. Всего женщина перевела блогеру три миллиона рублей и более года ждала результата, а после раскрытия обмана обратилась в суд.