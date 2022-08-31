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Путин потребовал найти виновных в срыве ремонта российских школ

Путин попросил Минпросвещения выяснить, по чьей вине не завершен ремонт в 84 школах

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин потребовал найти подрядчиков, которые могут быть виновны в срыве сроков ремонтных работ в ряде российских школ. Об этом сообщает ТАСС.

Ремонтные работы должны были быть выполнены к началу нового учебного года — 1 сентября. По данным, которые представили российскому президенту, около 84 школ не завершили ремонт из-за недостатков на завершающем этапе работ.

«Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать. Зачем в дальнейшем с ними заключать контракты на подобные работы? Надо к этому внимательно отнестись и проконтролировать ситуацию, которая складывается в регионах», — заявил Путин, обращаясь к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Ранее юрист Артур Айрапетов рассказал «Ленте.ру», что учителя не имеют права собирать с родителей учеников деньги на нужды школы. За это может грозить ответственность в виде лишения свободы. Глава Минпросвещения Кравцов назвал уголовным преступлением сбор денег с родителей на ремонт школ.

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Варвара Кошечкина
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