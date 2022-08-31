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В Госдуме назвали сгубившие политическую карьеру Горбачева качества

Депутат Гаджиев заявил, что сговорчивость и наивность сгубили карьеру Горбачева

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Запад любил бывшего президента СССР Михаила Горбачева за сговорчивость и наивность. Эти качества, по словам депутата Государственной Думы Абдулхакима Гаджиева, сгубили в дальнейшем его политическую карьеру. Об этом пишут «Известия».

Парламентарий рассказал, что в западных странах Горбачева в основном любили, особенно политическая элита. Он был достаточно выгодным для них лидером Советского Союза, добавил депутат. «Не хочу говорить, что он один виновен в развале Союза, но считаю, что мог проявить в свое время больше жесткости, стойкости», — подчеркнул Гаджиев.

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Горбачев оставил свой след в истории России и мира, отметил он. «Но большой страной должен руководить сильный президент, настоящий лидер, и совсем необязательно, чтоб его любили на Западе», — заключил парламентарий.

Бывший президент СССР скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. По информации Mash, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

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Сергей Истомин
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