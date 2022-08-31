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69-я параллель

Московские шеф-повара приняли участие во второй гастроэкспедиции «Соль Таймыра»

В Норильске прошла вторая гастроэкспедиция «Соль Таймыра» с участием шеф-поваров Москвы

Фото: Владислав Некрасов

В Норильске состоялась вторая гастрономическая экспедиция «Соль Таймыра», в которой приняли участие известные московские шеф-повара, гастрономические обозреватели и рестораторы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Агентстве развития Норильска.

Главными участниками экспедиции стали московские шеф-повара, которые все пять дней мероприятия готовили оригинальные блюда из местных продуктов, среди которых были чира, муксун, сига, оленина, грибы, ягоды и травы.

«Жители городов, устающие от бесконечного движения и шума, будут счастливы оказаться на озере Лама наедине с природой. Важно, чтобы люди, которые могут себе позволить сюда приехать, понимали, что у нас есть фьорды не хуже норвежских и даже лучше», — заявила одна из участников гастроэкспедиции, шеф ресторана Biologie, первая в России обладательница красной и зеленой звезд Michelin Екатерина Алехина.

Фото: Владислав Некрасов

Участники смогли полюбоваться красотами Русского Севера, принять участие в путешествиях по реках и озерам плато Путорана, окунуться в воды Енисея, а также посетить учебный подземный полигон на базе шахты «Ангидрит» компании «Норникель».

Организаторами гастрономической экспедиции выступили Агентство развития Норильска и компания «Норникель». Цель «Соли Таймыра» — продемонстрировать богатый туристический потенциал региона, в том числе в сфере гастротуризма.

Ранее стало известно, что в одном из кафе Красноярска появится бургер с мухомором, который, как заявляют представители заведения, будет способствовать улучшению сна. Стоимость блюда оценили в 1299 рублей.

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Никита Абрамов
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