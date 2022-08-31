Под Калининградом нашли древнее насекомое в янтаре возрастом 50 миллионов лет

На Калининградском янтарном комбинате нашли редкий янтарь со стрекозой весом 31 граммов

На Калининградском янтарном комбинате обнаружили уникальный 31-граммовый редкий янтарь с целой стрекозой, возраст находки оценили в 50 миллионов лет. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Отмечалось, что инклюз стал вторым за всю историю добычи янтаря в России — найденная около 10 лет назад единственная «российская» стрекоза сейчас хранится в Музее янтаря. Размеры нового камня составили 57 на 31 миллиметров, толщина — 27 миллиметров. Примечательно, что древнее насекомое сохранилось полностью, а не фрагментами.

«Подобные инклюзы встречаются довольно редко. В Европе янтарных камней с включением стрекоз насчитывается всего 35, из них 25 — в музеях Германии», — рассказал старший научный сотрудник Калининградского музея янтаря, кандидат биологических наук Андраник Манукян.

Ранее в июле калининградский янтарь стал одним из самых узнаваемых региональных брендов России. Большинство россиян (57 процентов опрошенных) отдали свое предпочтение тульскому прянику. Второе место занял оренбургский пуховый платок (37 процентов), а замкнул тройку лидеров адыгейский сыр (35 процентов).