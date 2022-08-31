Призер ОИ сравнил уровень чемпионата мира с первенством России

Призер ОИ Штыль заявил, что чемпионат России иногда выиграть сложнее, чем чемпионат мира

Призер Олимпийских игр в гребле на каноэ Иван Штыль высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

«Сильно мы не страдаем от того, что нас не допускают на международные старты. Но другая сторона не считает себя полноценными победителями мировых и европейских первенств без участия россиян и белорусов», — заявил Штыль.

Он также сравнил уровень внутрироссийских соревнований с международными. «Чемпионат России иногда выиграть тяжелее, чем чемпионат мира», — добавил спортсмен.

Штыль завоевал бронзу на Играх-2012. Он также является 17-кратным чемпионом мира.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В ряде случаев отечественные спортсмены столкнулись с запретом выступать на международных турнирах.