Названы опасные для здоровья последствия сна между звонками будильника

6PR: установка нескольких будильников для пробуждения повышает риск проблем со здоровьем

Ученые из Университета Нотр-Дам в США назвали опасные для здоровья последствия сна утром после звонка будильника. Об этом сообщило издание 6PR.

Специалисты провели исследование с участием 450 человек и обнаружили, что установка нескольких будильников или использование функции повтора на телефоне повышает риск развития проблем со здоровьем. По их утверждению, у людей, которые хотят подремать утром после первого сигнала к пробуждению, частота сердцебиения стабильно выше по сравнению с теми, кто встает сразу после звонка будильника.

Руководитель исследования Стивен Мэттингли сообщил, что стабильно высокая частота сердечных сокращений в состоянии покоя связана с рядом негативных последствий для здоровья, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Объясняется это состояние тем, что утренняя дремота между звонками будильника сопровождается чувством тревоги, отметил он.

Согласно результатам исследования, 57 процентов добровольцев проводят дополнительное время в постели ежедневно. Причем женщины делали это на 12 процентов чаще, чем мужчины.

Ранее сомнолог Дейзи Мэй перечислила наиболее частые признаки проблем со сном. Признаками хронического недосыпа она назвала чрезмерную дневную сонливость, неспособность сосредоточиться, упадок сил, раздражительность и перепады настроения.