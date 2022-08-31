Ногти на ногах дочери Кейт Мосс высмеяли в сети

Лила Грэйс Мосс снялась для журнала Perfect Magazine и была высмеяна в сети из-за педикюра

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Грэйс Мосс показала фото своего педикюра и была высмеяна в сети. Соответствующий кадр появился в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что 19-летняя девушка снялась для журнала Perfect Magazine. На размещенном изображении она предстала в серебристых босоножках на каблуках и с тонкими ремнями. При этом у нее на ногах были видны длинные заостренные ногти, накрашенные красным лаком. Также Мосс показала кадр, где позировала с вишней во рту.

В свою очередь, подписчики не оценили внешний вид модели. «Боже, меня буквально тошнит от этих ногтей», «Какая гадость», «Она ими может порезать», «Это жутко, мне не стоило на них смотреть», «Куриные когти», «Ноги как у курицы», «Ха-ха, интересно, как она носит носки?» — прокомментировали юзеры.

В декабре 2021 года сообщалось, что Лила Грэйс Мосс стала новым лицом люксового бренда Ermanno Scervino. Девушка снялась в откровенной рекламной кампании, в рамках которой она представила публике новую коллекцию марки сезона весна-лето 2022 года. Манекенщица позировала в вязаном кроп-топе бежевого цвета и коричневых мини-шортах с мехом. На другой фотографии девушка запечатлена в черном бюстгальтере и кружевных брюках-карго.