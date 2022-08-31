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В ДНР рассказали о попытках уничтожить переданные Украине ракеты для РСЗО HIMARS

Глава ДНР Пушилин заявил о поставках на Украину части ракет для HIMARS дальностью 300 км

Фото: Sgt. Dustin Biven / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Часть ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью до 300 километров уже завезли на территорию Украины, союзные силы пытаются их уничтожить. О попытках ликвидировать ракеты в эфире Первого канала заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его слова приводит ТАСС.

«По некоторым нашим данным, часть данных ракет уже завезена на территорию Украины», — указал Пушилин, добавив, что союзные силы пытаются уничтожить ракеты.

Ранее стало известно, что США могут передать Украине ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) дальностью от 140 до 300 километров. При этом в Пентагоне отметили, что Киев пока не нуждается в таком вооружении, а подавляющее большинство целей украинские военные могут поразить с помощью HIMARS.

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Варвара Кошечкина
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