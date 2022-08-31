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У амеб обнаружили защиту против гигантских вирусов

PNAS: хламидии-симбионты защищают амеб от гигантских вирусов

Фото: blickwinkel / G. Guenther / Globallookpress.com

Ученые Венского университета в Австрии обнаружили амебы, которые заражены бактериями, обеспечивающими защиту против гигантских вирусов. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Амебы представляют собой крупные одноклеточные микроорганизмы с ядром, которые часто инфицируются бактериальными симбионтами, в том числе хламидиями. Живущие в клетках человека и животных хламидии являются паразитами, однако, как показали исследователи, у амеб они могут быть муталистами, то есть организмами, приносящими пользу хозяину и получающими выгоду от него.

Эксперименты показали, что инфекция гигантским ДНК-вирусом Nucleocytoviricota приводит к тому, что клетка акантамебы начинает производить все больше вирусных частиц, пока она не лопнет. Однако хламидии-симбионты Parachlamydia acanthamoebae могут заблокировать размножение вируса, и амеба выживает, хотя вирус может беспрепятственно проникнуть внутрь нее.

По словам ученых, внутриклеточные взаимодействия между гигантскими вирусами и бактериальными симбионтами могли сыграть роль в том, что гигантские вирусы стали такими сложными. Они не только в несколько раз больше обычных вирусов, но обладают генами, которые раньше считались характерными лишь для клеточных организмов, таких как бактерии, животные, растения и грибы.

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Александр Еникеев
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