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ВСУ обстреляли зернохранилище в Запорожской области

В результате обстрела ВСУ зернохранилища в Токмаке сгорело 15 тысяч тонн зерна

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В городе Токмаке Запорожской области вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли зернохранилище. В результате обстрела сгорело 15 тысяч тонн зерна, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня около 03:00 киевский режим вновь нанес ракетный удар по гражданским объектам в Токмаке. Обстрелян элеватор, значительные разрушения получило зернохранилище, сгорело 15 тысяч тонн зерна», — написал Рогов в своем Telegram-канале. Он также заверил, что жертв и пострадавших нет.

Рогов назвал обстрел «очередным террористическим актом против мирного населения Запорожской области», который демонстрирует стремление Киева «создать гуманитарную катастрофу на освобожденных территориях постукраинского пространства».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВСУ устроили провокацию, взорвав зернохранилища в Зеленодольске. По словам ведомства, целью ВСУ было обвинить в подрыве российских военных.

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Татьяна Антоненко
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