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В Госдуме высказались о смерти Горбачева

Депутат ГД Хинштейн заявил, что не может разделить пафоса злословящих о смерти Горбачева
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Boris Kavashkin/ Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале высказался о смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Он заявил, что не может разделить «пафоса злословящих».

«Умер Михаил Горбачев. Не могу разделить пафоса людей, злословящих у ещё неостывшего тела. Это не по-человечески и не по-божески: как бы ни относиться к покойному», — подчеркнул депутат.

Хинштейн добавил, что имеет собственное понимание личности бывшего президента Советского союза и его роли в истории, но в день его смерти предпочтет воздержаться от оценок.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Стало известно, что накануне смерти он прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа из-за проблем с почками.

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Марина Совина
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