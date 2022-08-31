В Госдуме высказались о смерти Горбачева

Депутат ГД Хинштейн заявил, что не может разделить пафоса злословящих о смерти Горбачева

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале высказался о смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Он заявил, что не может разделить «пафоса злословящих».

«Умер Михаил Горбачев. Не могу разделить пафоса людей, злословящих у ещё неостывшего тела. Это не по-человечески и не по-божески: как бы ни относиться к покойному», — подчеркнул депутат.

Хинштейн добавил, что имеет собственное понимание личности бывшего президента Советского союза и его роли в истории, но в день его смерти предпочтет воздержаться от оценок.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Стало известно, что накануне смерти он прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа из-за проблем с почками.

