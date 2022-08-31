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Стало известно о задержании подозреваемого в убийстве участницы «Дома-2»

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве звезды шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей, тело которой, предположительно, обнаружили в реке, сообщают «Известия» со ссылкой на подругу погибшей.

По данным издания, мужчине предъявят обвинение о причинении смерти по неосторожности.

О том, что в Санкт-Петербурге обнаружили тело, предположительно, принадлежавшее Кочервей, стало известно 24 августа. Заявление о пропаже экс-участницы «Дома-2» подали в полицию ее родственники. Подруга звезды рассказала, что у нее были проблемы с алкоголем и наркотиками. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Достоверно личность погибшей установят только после опознания тела родственниками.

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Екатерина Власова
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