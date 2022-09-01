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Захарова обвинила Украину в попытках сорвать визит миссии МАГАТЭ

Представитель МИД России Захарова обвинила Украину в попытках сорвать визит миссии МАГАТЭ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, который начался 1 сентября, прольет свет на происходящее на территории станции, чего не хотят в Киеве. Именно поэтому Украина пытается сорвать поездку представителей агентства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Осуществление этого чрезвычайно ответственного мероприятия, призванного открыть глаза международному сообществу на реальный источник угрозы безопасности ЗАЭС, которым является украинская сторона, явно не по нраву Киеву. Момент истины неумолимо приближается», — подчеркнула дипломат.

Миссия отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар 1 сентября. Гросси заявил, что агентство знает о «повышенной военной активности в этом районе», но все равно выполнит свой план, согласно которому миссия должна предотвратить возможную ядерную аварию. Инспекция будет носить чисто технический характер.

По словам корреспондента РИА Новости, колонна миссии состоит из девяти машин с надписью «ООН» и нескольких единиц автомобилей сопровождения. Ситуация на ЗАЭС спокойная, обстрелов нет.

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Виктория Кондратьева
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