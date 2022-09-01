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Постпред России при ОБСЕ назвал однобокое внимание к Украине недопустимым

Постпред России при ОБСЕ Лукашевич назвал однобокое внимание к Украине недопустимым

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что организация упустила шанс сыграть роль в содействии политическому урегулированию украинского конфликта через реализацию Минских соглашений. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, он назвал недопустимым однобокое внимание ОБСЕ к Украине, о котором, по мнению Лукашевича, свидетельствуют представленные приоритеты председателей организации. В 2023 году им станет Северная Македония.

«Ожидаем от северомакедонского председательства создания условий для сбалансированной работы и недопущения размывания авторитета исполструктур ОБСЕ — они не должны становиться инструментом сведения политических счетов под предлогом ситуации на Украине. Недопустимо их однобокое внимание к украинским сюжетам, селективное толкование мандатов, а в ряде случаев — прямая политическая ангажированность», — подчеркнул Лукашевич.

Ранее заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич обвинил Вооруженные силы Украины в ядерном терроризме и назвал удары по Запорожской АЭС несущими риск масштабной ядерной катастрофы.

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Виктория Кондратьева
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