Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Российский турист утонул в Абхазии

Пресс-служба МЧС Абхазии: житель Перми утонул в акватории Гагры
Вид на побережье в Гаграх

Вид на побережье в Гаграх. Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Российский турист утонул в акватории Гагры в районе Колоннады. Об этом говорится на официальном Telegram-канале пресс-службы МЧС Абхазии.

Отмечается, что утонувшим оказался житель Перми Дмитрий Порозов 1985 года рождения.

Материалы по теме:
Страна, которой нет Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Страна, которой нетЗаброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
1 октября 2018
Страна души. Как самостоятельно спланировать путешествие по Абхазии и не попасться на уловки местных жителей
Страна души.Как самостоятельно спланировать путешествие по Абхазии и не попасться на уловки местных жителей
4 апреля 2022

Тело погибшего мужчины доставлено в морг Центральной районной больницы (ЦРБ) города. В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

Ранее в июле трехлетняя девочка утонула в бассейне в Крыму. Ребенок, находившийся на отдыхе с родителями, временно остался без присмотра и утонул в бассейне. Сообщалось, что никто не заметил, как она упала в воду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В США объяснили провал контрнаступления Киева
41-летняя женщина рискнула жизнью ради ребенка от 74-летнего мужа
Политика третьего ребенка в Китае оказалась под угрозой
Пилот развернул самолет из-за забытого в аэропорту паспорта пассажира
Российский город полностью остался без воды
Названы районы Москвы с квартирами нарасхват
Майор полиции погибла в ДТП в Карачаево-Черкесии
Врач назвала полезные для детей и пожилых людей дешевые продукты
В Португалии беременная туристка умерла из-за отказа в медицинской помощи
США не выдали визу главе МВД России для участия в саммите ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.