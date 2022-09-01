Российский турист утонул в Абхазии

Пресс-служба МЧС Абхазии: житель Перми утонул в акватории Гагры

Вид на побережье в Гаграх. Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Российский турист утонул в акватории Гагры в районе Колоннады. Об этом говорится на официальном Telegram-канале пресс-службы МЧС Абхазии.

Отмечается, что утонувшим оказался житель Перми Дмитрий Порозов 1985 года рождения.

Тело погибшего мужчины доставлено в морг Центральной районной больницы (ЦРБ) города. В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

Ранее в июле трехлетняя девочка утонула в бассейне в Крыму. Ребенок, находившийся на отдыхе с родителями, временно остался без присмотра и утонул в бассейне. Сообщалось, что никто не заметил, как она упала в воду.