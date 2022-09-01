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41-летняя женщина рискнула жизнью ради ребенка от 74-летнего мужа

Metro: в Великобритании 41-летняя женщина и ее 74-летний муж решили завести ребенка

Фото: Ömürden Cengiz / Unsplash

41-летняя Шеннон Куинн и ее 74-летний муж Стивен из Уэльса, Великобритания, решили завести ребенка. Об этом сообщает Metro.

Будущие супруги встретились в 2014 году в школе, где работала Шеннон и учились дети Стивена. «Как только я увидела Стивена, я влюбилась в него, и он говорит, что с ним произошло то же самое», — говорит женщина. Спустя девять лет совместной жизни Шеннон и Стивен поняли, что хотят иметь общего ребенка.

В 2014 году у Шеннон обнаружили рак груди, и ей пришлось пройти курс химиотерапии. «Я решила рискнуть и отказалась принимать препарат после лечения, потому что он вызывает раннюю менопаузу, и тогда я не смогу забеременеть», — рассказывает женщина.

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Супруги собирались зачать ребенка с помощью ЭКО, однако, обратившись в национальную службу здравоохранения Англии, они получили отказ. «Это связано с тем, что у нас уже есть по двое детей. Я считаю это несправедливым, потому что мы хотим иметь общих детей», — отмечает Шеннон.

По словам женщины, она сможет забеременеть только с помощью ЭКО, однако она не принимает противозачаточные таблетки в надежде зачать ребенка естественным путем — это их мечта.

Ранее сообщалось, что 22-летняя Бритни и ее 57-летний избранник Джеймс из Великобритании рассказали об особенностях своих отношений и реакции близких на их союз. Пара призналась, что не сталкивается с негативом со стороны незнакомцев, их чаще поддерживают.

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Алиса Удовик
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