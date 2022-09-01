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Девушка неудачно состригла длинные волосы в салоне и проплакала шесть дней

Блогерше Клэр Келли неровно состригли длинные волосы в салоне, и она проплакала шесть дней

Кадр: @cllairekellyy

Блогерша Клэр Келли неудачно состригла длинные волосы в салоне красоты и проплакала шесть дней. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте юзерши.

Вначале на размещенных кадрах девушка запечатлена до получения парикмахерской услуги. Так, у нее были длинные ровные пряди, собранные в хвост. Затем она продемонстрировала фото желаемой прически, которую попросила у мастера, — градуированное каре с челкой. В конце видео юзерша показала расстроивший ее результат работы специалиста в виде короткой стрижки с неровным срезом. «Я лишилась 43 сантиметров волос и проплакала шесть дней», — заявила Келли.

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В свою очередь, зрители обвинили сотрудницу парикмахерской в непрофессионализме. «Я сама подстригла волосы в два часа ночи, и они выглядели лучше, чем эта прическа», «Меня всегда удивляло, как подобные мастера получают лицензию», «Я работаю парикмахером-стилистом четыре года, и это так ужасно, что я даже не могу объяснить, как такое возможно», — прокомментировали они.

Ранее в августе сообщалось, что учительница математики, блогерша с никнеймом foreverfindingx показала свою новую прическу, которую пользователи сети назвали стрижкой мести. Девушка рассказала, что за неделю до свадьбы лучшей подруги она обратилась к знакомой парикмахерше, которая хорошо подстригла ее несколько месяцев назад. Так, в этот раз клиентка попросила мастера скорректировать отросшую прическу боб-каре с удлиненными прядями у лица. Однако результат, по словам инфлюэнсерши, оказался далек от желаемого. Вначале на размещенных кадрах она позировала со старой стрижкой, а затем продемонстрировала новую — неровные, торчащие в разные стороны пряди.

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Алина Гостева
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