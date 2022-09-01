Немцы раскритиковали план Бербок по взаимодействию с Россией

Пользователи Twitter упрекнули Бербок в отсутствии дипломатии из-за ее плана по России

Пользователи Twitter в Германии раскритиковали план главы МИД Германии Анналены Бербок «по выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой». Свое мнение они оставили в комментариях на ее странице в соцсети.

«Вам лучше договориться, чтобы положить конец этой войне. И стоит подумать о собственном народе, а не раздаривать наши налоговые деньги», — посоветовал пользователь @Gelika32614817. «Наши санкции укрепляют экономику России и увеличивают прибыль Москвы от экспорта сырья. Мы, граждане, можем дорого заплатить за вашу некомпетентность», — возмутился @albvalegreen. «Согласно недавнему опросу Института исследований общественного мнения Forsa, 77 процентов всех немцев выступают за то, чтобы Запад начал переговоры с [президентом России] Владимиром Путиным. Только 17 процентов против. Миссис Бэрбок, вы принадлежите к этому меньшинству?» — поинтересовался юзер @U__Koch.

Некоторые комментаторы упрекнули Бербок в отсутствии дипломатии.

«Итак, вы хотите конфронтации, помериться силой. Это опасно. Это приводит к мировой войне. Дипломатия — не ваша сильная сторона, не так ли, Аналена?» — заявил @HWolkner. «Было бы глупой ошибкой в духе солидарности вести Европу по пути эскалации. Типичное упрямство, неумелая дипломатия, провальные решения, отсутствие дальновидности и ответственности. Две страны ведут войну. Правильное решение — достижение мира между ними обоими», — согласился юзер @FranckBrunie.

Другие и вовсе посчитали, что автором документа выступила не дипломат. «И всю эту проповедь вы придумали и сформулировали сами? Положа руку на сердце, если таковое у вас имеется, ответьте: кто это придумал? Чей вы рупор?», — спросил комментатор с ником @Realtrollhome.

Ранее выяснилось, что 87 процентов немцев считают, что западные лидеры должны проводить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Против высказались только 11 процентов.

