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Названа причина отключения воды в крупном российском городе

Диспетчерская служба Балакова сообщила об отключении воды в городе из-за грозы

Фото: Pesotsky / Wikimedia

Жители Балакова в Саратовской области остались без воды из-за аварии на станции фильтрования. Крупный российский город с населением около 200 тысяч человек остался без водоснабжения вечером в четверг, 1 сентября. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной единой дежурно-диспетчерской службе Балаковского муниципального района.

«Произошло аварийное отключение в связи с погодными условиями — прохождением грозового фронта. Аварийная бригада на месте занимается проверкой и устранением. При аварийных отключениях сроки [устранения аварии] никто не назовет, могут на любой период отключать», — рассказал о причине ЧП собеседник «Ленты.ру».

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Как сообщили в районной администрации, обесточена станция фильтрования, расположенная в поселке Дзержинском, передает издание «Свободные новости».

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин написал в своем Telegram-канале, что медицинские организации города также остались без воды, но продолжают работать в штатном режиме.

В пабликах в соцсетях сообщают, что местные жители начали скупать воду в супермаркетах. Балаковцы заявляют, что нет ни холодной, ни горячей воды. Некоторые из них жалуются на перебои с электроснабжением.

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Варвара Кошечкина
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