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Корабли Балтфлота вышли в море для испытания подлодок

Авиация и корабли Балтфлота обеспечат проведение испытаний подлодок «Уфа» и «Кронштадт»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота России вышли в море, где дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Кронштадт» будут проходить испытания. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает РИА Новости.

«Морская авиация, боевые корабли, спасательные силы и суда обеспечения Балтийского флота обеспечивают проведение очередного этапа заводских ходовых испытаний новейших дизель-электрических подводных лодок "Уфа" и "Кронштадт" в морских полигонах флота», — говорится в сообщении.

В морских полигонах представители промышленности совместно с экипажами подлодок проверяют работоспособность систем и механизмов подлодок в море, маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на максимальной скорости. Также во время выхода в море испытают торпедно-ракетное вооружение. После выполнения задач корабли и суда вернутся в пункт постоянного базирования.

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Подводную лодку «Уфа» спустили на воду в марте 2022 года, а «Кронштадт» — в сентябре 2018 года. Подлодки являются носителями крылатых ракет «Калибр».

В августе в публикации The National Interest отметили, что НАТО дало российским подлодкам проекта 877 прозвище «черная дыра» за их малошумность.

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Даниил Иринин
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