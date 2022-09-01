Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве загорелся пассажирский автобус после ДТП

Пассажирский автобус загорелся после ДТП на Калужском шоссе, три человека пострадали

Кадр: Telegram-канал 112

На 46-м километре Калужского шоссе в Москве загорелся пассажирский автобус после столкновения с грузовиком. В результате происшествия три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале «112».

По предварительным данным, все пассажиры успели эвакуироваться из салона общественного транспорта. Спасатели и медики начали работать на месте ДТП. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Предварительно пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу, отметили в столичной прокуратуре. «На 46-м километре Калужского шоссе водитель грузовика не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по выделенной полосе. В результате автобус загорелся», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Прокуратура контролирует установление других обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что в ДТП со скорой и бензовозом в Ярославской области погибли четыре человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
В Запорожье заявили о причастности британских спецслужб к попытке захвата ЗАЭС
Минобороны рассказало о блокировании ВСУ проезда миссии МАГАТЭ к ЗАЭС
Даня Милохин предрек полное возвращение TikTok в Россию
Минобороны рассказало об уничтожении готовившей провокацию группы ВСУ
Минобороны отчиталось о срыве попытки наступления ВСУ
Причины проведения досрочных выборов в Казахстане объяснили
Минобороны заявило об уничтожении взвода гаубиц М777 ВСУ
Названо естественное конкурентное преимущество России
Apple неожиданно обновила девятилетний смартфон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.