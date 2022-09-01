В Москве загорелся пассажирский автобус после ДТП

Пассажирский автобус загорелся после ДТП на Калужском шоссе, три человека пострадали

На 46-м километре Калужского шоссе в Москве загорелся пассажирский автобус после столкновения с грузовиком. В результате происшествия три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале «112».

По предварительным данным, все пассажиры успели эвакуироваться из салона общественного транспорта. Спасатели и медики начали работать на месте ДТП. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Предварительно пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу, отметили в столичной прокуратуре. «На 46-м километре Калужского шоссе водитель грузовика не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по выделенной полосе. В результате автобус загорелся», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Прокуратура контролирует установление других обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что в ДТП со скорой и бензовозом в Ярославской области погибли четыре человека.