Борисов рассказал о причинах выхода из проекта МКС

Борисов: Россия выйдет из проекта МКС из-за технического и научного аспектов

Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) по двух группам причин, заявил в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание» генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Мы в перспективе выйдем из проекта МКС из-за технического и научного аспектов», — сказал Борисов.

По его словам, технически аспект сводится к тому, что «станция превысила гарантийные сроки существования, и есть опасность лавинообразного выхода из строя аппаратуры». «И никто не может точно сказать, когда начнется этот процесс. Нужно, не прерывая пилотируемую программу, готовиться к ее дальнейшему продолжению, поэтому Россия приняла решение создавать свою станцию», — рассказал глава госкорпорации.

Он отметил, что «сегодня на МКС мы практически исчерпали возможности по новым научным экспериментам». «В первую очередь, это связано с наклонением ее орбиты. С новой станции, которую будем запускать на полярную орбиту, мы будем видеть почти 100 процентов России. Кроме того, там другая радиационная ситуация, что очень важно для осуществления полетов в дальний космос», — сказал Борисов.

Также в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание» глава госкорпорации заявил, что реализация лунной миссии России потребует международного сотрудничества и наличия сверхтяжелой ракеты.