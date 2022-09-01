В «Баварии» высказались о возможном приглашении Роналду

В «Баварии» заявили, что не рассматривали возможность приглашения Криштиану Роналду

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о возможном приглашении в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает сообщает Sky Sport.

По словам функционера, клуб не рассматривал такую возможность. «Мы работали над другими вещами и к тому моменту уже успели укомплектовать линию атаки», — заявил Салихамиджич.

1 сентября с закрытием трансферного окна стало известно, что португалец останется в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о переговорах агента футболиста Жорже Мендеша с «Наполи», «Миланом», «Боруссией» и «Челси».

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.