Доллар достиг максимума за 20 лет

Индекс DXY достиг отметки 109,81 пункта — максимума за 20 лет

Индекс DXY, который отражает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, на торгах в четверг, 1 сентября, достиг отметки 109,81 пункта. Это стало максимальным значением индикатора за 20 лет — с 2002 года.

Укрепление позиций американской валюты идет с конца августа. Причиной стало недавнее заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС), которая выполняет функции центрального банка.

В частности, Джером Пауэлл объявил о намерении продолжить агрессивную денежно-кредитную политику. Он объявил, что регулятор готов и дальше повышать процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию. При этом ставка, по его словам, должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на нем некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.

Вслед за ФРС о повышении ставки задумался и Европейский центральный банк. Регулятор готов рассмотреть вопрос о повышении ставок сразу на 75 базисных пунктов на заседании в сентябре.

