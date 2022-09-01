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В Дагестане в аварии погибли шесть человек

В Унцукульском районе Дагестана в аварии с участием трех автомобилей погибли 6 человек

Фото: Telegram-канал «МВД Дагестана»

В Унцукульском районе Дагестана произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное управление МВД в Telegram.

Авария произошла на 10-м километре автодороги «Шамилькала — Временный» поздно вечером в среду, 31 августа. По предварительным данным, в результате погибли шесть человек, еще один пострадал.

ДТП произошло, так как водитель Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими автомобилями Lada.

На месте работают следователи, личности участников аварии устанавливаются.

Ранее в Амурской области произошло смертельное ДТП с грузовиком, в результате которого погибли пять человек, включая двух детей. В крови у виновника ДТП нашли следы наркотиков.

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Анастасия Шейкина
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