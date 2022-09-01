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В Энергодаре отключили электроснабжение после интенсивного обстрела ВСУ

В Энергодаре после интенсивного обстрела ВСУ отключено электроснабжение

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Электроснабжение в Энергодаре отключили после интенсивного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По сведениям агентства, в городе закрыто большинство магазинов, а на улицах почти нет людей и машин.

Ранее глава администрации города Александр Волга объявил об изменении порядка проведения мероприятий, приуроченных к 1 сентября.

По мнению члена главного совета областной администрации Владимира Рогова, обстрелами города ВСУ решили сорвать визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, находящуюся в Энергодаре.

Как сообщают власти города, в результате обстрела погибли не менее трех мирных жителей. Один из снарядов упал примерно в 100 метрах от детского сада. После обстрелов в двух дошкольных учреждениях начался пожар.

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Варвара Кошечкина
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