ЕК разрешила странам Европы распоряжаться изъятой у россиян валютой

РБК: изъятой у россиян на границе валютой власти стран Европы будут распоряжаться сами

Властям европейских государств разрешили самостоятельно распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК) по финансовой стабильности и финансовым услугам.

«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», — заявили в ЕК.

Издание отмечает, что, согласно ст. 5i регламента Совета ЕС, запрещается продавать, поставлять, переводить или вывозить банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена Евросоюза, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Банк России, для дальнейшего использования на территории страны.

Исключение существует только для использования валют в личных целях гражданами, которые направляются в Россию, или членами их семей, сопровождающих их. Также оно предусмотрено для дипломатов, однако денег должно быть столько, чтобы покрыть потребности во время поездки. Кроме того, граждане не могут воспользоваться исключением для передачи наличной валюты знакомым, друзьям или родителям — оно распространяется только на тех, кто совершает поездку.

29 августа финских таможенников уличили в том, что они предлагают на границе взять на хранение изъятые у россиян евро. Конфискация валюты происходит под предлогом санкций Евросоюза (ЕС) — запрета на ввоз официальной валюты ЕС в Россию.