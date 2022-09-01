Выросшая в Австралии итальянка рассказала о странных пищевых пристрастиях австралийцев

Итальянка, выросшая в Австралии, пришла к подруге-австралийке в гости на ужин и была поражена едой. Ее рассказ о странных пищевых пристрастиях австралийцев публикует 7 News.

Романи Виргара рассказала, что, несмотря на переезд ее семьи в Австралию, родные приучили ее к итальянским традициям и кухне. Девушка отметила, что еда всегда занимала очень важное место в ее жизни. «Очевидно, что в итальянской культуре еда — это все. Она объединяет семью, вы садитесь и наслаждаетесь прекрасной пищей, ароматами, вином», — объяснила Виргара.

Поскольку итальянка росла в Австралии, она обзавелась друзьями-австралийцами, и однажды ее пригласила на ужин к себе домой подруга по имени Софи. Виргара вспоминает, что предвкушала пиршество и фантазировала о вкусных блюдах и десерте. Однако все ее мечты рассеялись, как только она села за стол с Софи и ее родителями.

По словам девушки, в своей тарелке она обнаружила кусок отварной говядины, вареную морковь и несколько горошин. Виргара надеялась, что будут и другие блюда, но они на столе так и не появились. Тогда итальянка все же решилась попробовать еду, которая оказалась пресной. При этом на столе не было ни специй, ни перца, ни других приправ.

Не меньше Виргару удивило то, что для семьи Софи еда не была ритуалом. Подруга итальянки съела половину куска говядины, несколько горошин и вышла из-за стола. «Я ждала, что отец начнет кричать на нее, потому что она не доела, вышла из-за стола и не помыла посуду. Но он не кричал. Никому не было до этого дела», — посетовала девушка.

Виргара призналась, что теперь перед ужином у друзей-австралийцев она полноценно обедает дома, чтобы не остаться голодной.

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