Известный блогер проник на место съемок шоу «Форт Боярд» и заинтересовал полицию

ALP подала жалобу на блогера Крофта за проникновение на место съемок шоу «Форт Боярд»

Компания Adventure Line Production (ALP), выпускающая французское игровое телешоу «Форт Боярд», подала жалобу на известного YouTube-блогера Макса фон Крофта (Max Von Croft) за незаконное проникновение на место съемок передачи. Об этом сообщает RT.

Фон Крофт посетил форт в сентябре 2021 года, когда он пустовал в период между съемками сезонов шоу, а ролик, снятый там, опубликовал в мае 2022 года. После этого блогером заинтересовались правоохранительные органы: его вызвали в отдел полиции по делу о незаконном пребывании на закрытой территории. Отмечается, что с того момента безопасность форта была усилена.

ALP уточнила, что фон Крофт ничего не украл и ничего не повредил в форте. «Основная цель нашей жалобы — подать пример и, прежде всего, отговорить других от той же идеи. Мы хотим избежать потенциальных трагедий в будущем. Мы не хотим однажды найти в форте мертвое тело», — отметили в компании.

Крофт, в свою очередь утверждает, что не сделал ничего плохого. «Я не призываю никого повторять то, что я сделал», — высказался блогер в беседе с изданием Le Parisien. Заседание по делу состоится в течение сентября.

Макс фон Крофт — популярный блогер и городской исследователь. Он специализируется на том, чтобы проникать в заброшенные места. Фон Крофт снимает видео о своих путешествиях и публикует их в сети.

Ранее звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова приняла участие в проекте «Форт Боярд». Она рассказала о том, как проект повлиял на нее, и заявила, что день съемок в шоу «действительно меняет психологию». Михалкова также призналась, что вернулась после съемок в синяках.