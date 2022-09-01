Еврокомиссия заявила о 13 отрезанных от поставок российского газа стран

Еврокомиссия: 13 стран Евросоюза не получают российский газ или получают его ограниченно

В Евросоюзе 13 стран перестали получать российский газ, либо получают его в ограниченном объеме после приостановки поставок по «Северному потоку». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы гендиректората Еврокомиссии по энергетике Метильду Версдорфер.

«Как вы знаете, "Северный поток" со вчерашнего дня закрыт на техническое обслуживание, то есть поставок российского газа сейчас нет в Германию и соседние страны ЕС», — уточнила она.

При этом Версдорфер добавила, что газохранилища в Европе заполнены на 80 процентов, и это позитивный шаг для подготовки к зиме. Она также призвала европейские страны сокращать потребление газа — это, по мнению чиновницы, позволит вывести из-под удара промышленность и частных потребителей.

Ранее, 31 августа, сообщалось, что стоимость газа в Европе опускалась ниже 2450 долларов за тысячу кубометров. Основной причиной такой динамики стали успехи Евросоюза в вопросе заполнения подземных газовых хранилищ.