Фигурант дела о рекордной взятке в Минобороны России отправится в колонию

Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену за взятки на 500 млн рублей тыловикам МО

Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену Алексею Калитину, подкупившему за рекордные полмиллиарда рублей тыловиков Минобороны России, чтобы получить госконтракты на поставку военным кухонного инвентаря. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осужденный на пять лет лишения свободы предприниматель обжаловал приговор, который он посчитал слишком суровым. Калитин рассчитывал на условный срок, так как после задержания сразу признал вину и назвал сотрудников Минобороны, которым он давал взятки. Однако Мосгорсуд, изучив апелляционную жалобу адвокатов коммерсанта, не нашел оснований для отмены приговора. В ближайшее время Калитина отправят в колонию строгого режима для отбытия наказания.

5 апреля Хамовнический суд Москвы вынес Калитину приговор. Тогда же бизнесмен был взят под стражу. Суд установил, что Калитин платил деньги бывшему главе продовольственного управления военного ведомства Александру Бережному и трем его подчиненным за предоставление преимуществ при поставке оборудования для армейских кухонь и столовых. Их сейчас судят за коррупцию.

Военная прокуратура добилась через суд конфискации имущества Бережного: трехкомнатной квартиры с гаражом в Москве стоимостью 22 миллиона рублей, двух автомобилей, элитной сантехники и четырех венских стульев из Италии за 5 миллионов рублей.

