Психолог назвала экологичные способы выхода из отпуска

Психолог Квитко рассказала, как войти в рабочий ритм после отпуска

Чтобы эффективно войти в работу после отпуска, необходимо заранее наладить режим сна и питания, а также распределить нагрузку на несколько дней. Такими советами поделилась психолог Светлана Квитко. В разговоре с «Лентой.ру» специалист напомнила о важности умения просить помощи у коллег.

По статистике, более 80 процентов сотрудников, выходя на работу после отпуска, испытывают нервозность и апатичность, сказала Квитко. Специалист также поделилась советами, как избежать этих состояний после отдыха.

Экологичный выход из отпуска

«В первые рабочие дни важно именно войти в ритм, а не влететь. Спланируйте свой график так, чтобы иметь возможность входить в ритм более спокойно», — порекомендовала эксперт.

По ее словам, необходимо заранее наладить свой режим сна и сделать его близким к рабочему. Особенно это касается случаев, если в отпуске человек находился в другом часовом поясе или если режим сна сильно сбился во время отдыха. «В последние дни отпуска старайтесь вставать и ложиться близко к своему рабочему ритму», — резюмировала психолог.

«Выходить» из отпуска важно за день до работы, отметила Квитко. «Дорога домой, подготовка и стирка вещей, покупка продуктов — все это требует достаточно времени. Пусть выполнение бытовых задач пройдет без лишней спешки и нервотрепки, закладывайте на них время», — порекомендовала специалист.

Накануне выхода на работу необходимо распределить дела по дням и важности, указала Квитко. Таким образом можно избежать сильной нагрузки и как следствия нервозности. «Понятно, что часто накопившиеся за время вашего отсутствия задачи становятся срочными. Тем не менее, постарайтесь их ранжировать и выбрать самые "горящие" или важные. С этой задачей могут помочь справиться красивые ежедневники и удобные программы на телефоне», — сочла специалист.

Квитко напомнила о важности умения просить помощи у коллег. «Не бойтесь просить поддержки у окружающих. Иногда они могут просто даже не знать, что вам это нужно», — высказалась эксперт. По ее мнению, это поможет включиться в работу быстрее.

«Часто выход из отпуска сопровождается еще и идеей сесть на диету сразу после возвращения, чтобы избавиться от набранных килограммов. Ведение здорового режима питания и правильного питьевого режима безусловно помогут сохранить здоровье. Вместе с тем, важно учитывать, что при резкой смена рациона питания ваш организм будет испытывать двойной стресс», — указала психолог.

В заключении Квитко посоветовала делиться с окружающими приятными воспоминаниями и впечатлениями об отпуске. «От этого становиться может и не также хорошо, как в отпуске, но точно хорошо», — сообщила она.

Ранее психолог Светлана Квитко объяснила, с чем связано неумение людей отдыхать. Опираясь на свой опыт, специалист рассказала о том, что трудоголики часто не могут позволить себе расслабиться, поскольку боятся ослабить контроль и что-то упустить.