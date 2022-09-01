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В Запорожье раскрыли маршрут делегации МАГАТЭ

Власти Запорожской области заявили, что МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и АЭС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Запорожской области раскрыли маршрут делегации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, которые приводит РИА Новости, представители миссии ограничатся посещением Энергодара и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Посещение других городов освобожденной части Запорожской области международными экспертами не планируется, хотя со своей стороны мы открыты и готовы к общению», — заявил Рогов.

Он также подчеркнул, что миссия МАГАТЭ пробудет в регионе до 3 сентября.

Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Агентство назвало целью визита осмотр станции, инспекция имеет исключительно технический характер.

Часть специалистов МАГАТЭ уже покинули станцию, оставшиеся разместятся в ведомственной гостинице.

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Алевтина Запольская
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