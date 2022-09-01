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Милохин рассказал об аренде жилья в Москве

Популярный блогер Даня Милохин рассказал, что он арендовал квартиру в Москве
Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный российский блогер Даня Милохин сообщил, что он арендовал квартиру в Москве, которой очень доволен. Об этом 20-летняя звезда TikTok рассказал в интервью для YouTube-шоу AGENT SHOW блогера Анастасии Ивлеевой.

«Здесь снял квартиру в Москве. Очень красивая квартира, понравилось жить в городе. Живу теперь в городе Москве», — сказал Милохин. Местонахождение съемного жилья он раскрывать не стал.

Блогер признался, что жизнь отдельно от команды Dream Team House повлияла на его эмоциональное состояние, так как он успел привыкнуть всегда находиться среди людей. Кроме того, Милохин отметил, что он и участники команды сняли дом в Казахстане взамен того, в котором жили раньше в России. По его словам, некоторые из блогеров в данный момент не могут находиться в России, а у него в Москве есть дела, из-за которых он не может навсегда переехать куда-либо из столицы.

В июне Милохин рассказал, что уехал из России в Казахстан, чтобы увидеться с друзьями в перерыве между съемками сериала. Блогер признался, что соскучился по ним.

Полина Кислицына
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