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В Пентагоне открестились от передачи Украине NASAMS

Представитель Пентагона Райдер: США еще не передавали Украине ракетные комплексы NASAMS

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Keystone Press Agency / Global Look Press

Передвижные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, предназначенные для передачи Киеву, еще не произведены. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Патрик Райдер.

Он открестился от утверждений, что США передавал подобное вооружение Украине. Райдер подчеркнул, что поставка комплексов будет происходить по мере готовности.

Ранее Министерство обороны США заключило контракт с оборонным подрядчиком Raytheon на закупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Стоимость сделки составила 182 миллиона долларов.

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Марина Совина
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