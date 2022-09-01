В России пригрозили остановить поставки нефти из-за ограничения цен

Вице-премьер Новак: Россия не будет поставлять нефть ограничившим ее цену странам

В России пригрозили остановить поставки нефти тем странам, которые введут ограничение цен на сырье, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Говоря о потенциальных ограничениях, он подчеркнул, что «для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях».

Новак добавил, что введение подобного механизма рискует полностью разрушить рынок. «За это в первую очередь заплатят те же потребители, европейские, американские, которые уже платят сегодня по высоким ценам», — цитирует его «Интерфакс».

О том, что страны G7 обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования, стало известно 27 июня. Потенциальный механизм позволит перевозить только ту нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога.

Если страны «Большой семерки» установят потолок цен на нефть из России на уровне 40 долларов за баррель (таков один из обсуждаемых вариантов), сжатие сырьевого сектора повлечет за собой сокращение и несырьевых отраслей экономики — тогда доходы бюджета могут сократиться более чем вдвое. «А значит, при расходах в 26 триллионов рублей доходы будут находиться в районе 14 триллионов рублей», — заключил аналитик инвестиционной компании «Финам» Александр Потавин.