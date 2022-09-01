Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России

Лукашенко заявил, что Путин никогда не предлагал Белоруссии войти в состав России

Президент России Владимир Путин никогда не предлагал Белоруссии войти в состав страны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе проведения открытого урока истории в школах и университетах страны. Трансляция мероприятия ведется на сайте главы государства.

«Никогда президент Путин мне не говорил: "Слушай, давай ты в состав России входи". Никогда», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что в период его нахождения у власти страну не присоединят ни к какому государству. Подобные предположения, по его мнению, являются глупым упреком в его сторону, так как они перечеркивают все годы, что Лукашенко находится у власти.

«Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие», — подчеркнул он.

Также в ходе урока Лукашенко назвал невозможным поражение России в специальной военной операции на Украине. По его словам, если бы спецоперация не началась, то по Белоруссии мог бы быть нанесен ракетный удар.